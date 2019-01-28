شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير لكينيا الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على تحديد الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى نيروبى استعدادا للقاء جورماهيا الكينى، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويتوجه الزمالك إلى كينيا فجر الجمعة المقبل لمواجهة فريق جورماهيا الأحد المقبل الموافق 3 فبراير. ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التى تضم معه كلا من: جورماهيا الكينى، ونصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الإنجولى.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطير لكينيا الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.