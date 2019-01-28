شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. النجوم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم صفقاته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطويلة، عن عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الغد الثلاثاء لتقديم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لوسائل الصحافة والإعلام.

وكان نادى النجوم قد تعاقد مع 6 صفقات وهم الغينى لاما كولين لاعب بتروجيت والإفواري ديديه كوريه لاعب الإتحاد السكندرى والنيجيري توسين أومويلي لاعب بلاتيو النيجيرى، بالإضافة إلى أيمن الغباشى لاعب جيبرالتار بطل جبل طارق وأحمد العش لاعب الفحيحيل الكويتي ، بالإضافة الى عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.

وسيحضر المؤتمر الصحفي مجلس إدارة النادى برئاسة محمد الطويلة وشادى الطويلة نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وكريم حسن شحاتة مدير الكرة، وأحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول بالنادى، بالإضافة إلى مهاب الطويلة مدير التسويق بنادى النجوم.‎