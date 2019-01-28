شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يصل للقاهرة غداً ويعود لألمانيا بعد 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود لاعب الأهلي للقاهرة غداً، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخراً.

وقال نادر شوقى، وكيل أعمال محمد محمود، إن اللاعب سيصل القاهرة غداً وسيخوض برنامجاً تأهيلياً لمدة ستة أسابيع بالنادى الأهلي، على أن يعود إلى ألمانيا بعد ستة أسابيع لعرض نفسه على الطبيب الألماني الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة فى ألمانيا بعدما تعرض للإصابة فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة خلال مشاركته الثانية مع الأهلي أمام سموحة، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.