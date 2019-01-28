شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعير أكرم توفيق وإسلام جابر للجونة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعار مسئولو النادي الأهلى ثنائي الفريق أكرم توفيق والوافد الجديد إسلام جابر لفريق الجونة لمدة 6 أشهر، بداية من شهر يناير الجاري. ووقع الثنائي على عقود الإعارة اليوم الاثنين فى حضور مسئولي الناديين، حيث من المقرر أن يحصل أكرم توفيق على مليون و750 الف جنيه خلال مدة الإعارة، فيما يحصل إسلام جابر على مليون جنيه.

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