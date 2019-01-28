شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد مصر المقاصة.. جروس يحاضر اللاعبين قبل المران الختامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى الختامى استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء باستاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.
وتحدث جروس مع اللاعبين حول بعض النقاط الفنية، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث من أجل الابتعاد بالصدارة عن باقى المنافسين.
ومنح السويسرى جروس بعض التعليمات الخاصة للمدافعين بضرورة توخى الحذر وعدم فتح المساحات أمام مهاجمى المقاصة، خاصة أنهم يمتازون بسرعات عالية ومهارات فردية.
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