موعد مباراة الزمالك والمقاصة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في الثامنة مساء الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته نقطتين أمام بيراميدز، منذ أيام، بعد تعادلهما 3-3.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 42 نقطة، من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 20 لقاء، فيما يأتي المقاصة رابعا بـ30 نقطة.

تشكيل وغيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك محمود جنش وعبدلله جمعة للإيقاف بعد حصولهما على بطاقات حمراء.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

عماد السيد

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

وسيحتفظ جروس بورقة المهاجم المغربي خالد بو طيب على مقاعد البدلاء.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

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