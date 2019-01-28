تعديل جديد في نظام بطولة العالم لليد مصر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن النسخة المقبلة من بطولة العالم التي ستستضيفها مصر في عام 2021 ستشهدا نظاما جديدا لإراحة اللاعبين والمحافظة عليهم.

وقال مصطفى في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "بطولة العالم المقبلة ستشهد يوما للراحة بين المباريات وأيضا مباريات أقل للفرق في الأدوار الأولى".

وأضاف: "خلال كونجرس الأندية في أوروبا كان الاتحاد الدولي يريد زيادة عدد أيام الراحة للاعبين، لكننا نعلم أن الأندية تحتاج إلى اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة، ولكنهم قبلوا بالفعل هذا وسوف يدرسون كيف يمكنهم الاعتناء بصحة لاعبينا".

وتابع: "ستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا لأول مرة بدلا من 24 منتخبا، على أن نعود لنظام المجموعة الواحدة المبسط قبل الدور ربع النهائي".

وواصل: "نحن سعداء للغاية بما يحدث حتى الآن، حيث أنها المرة الأولى بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتنظيم بطولة العالم في بلدين، وبهذه المناسبة الجميع سعيد بكل النتائج التي حدثت هنا في ألمانيا والدنمارك".

وأوضح: "لقد أقيمت مباريات البطولة الحالية في 6 أماكن بـ6 مدن مختلفة بداية من الافتتاح التاريخي في برلين الذي شهد توحيد الكوريتين الشمالية والجنوبية لأول مرة في مواجهة منتخب ألمانيا ، كما حدث من قبل بين ألمانيا الشرقية والغربية فكان من الجيد أن يلعب الكوريتان معا في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم".

وأشار: "الاتحاد الدولي سعيد أن يرى 3 منتخبات من خارج أوروبا في الدور الرئيسي وهي منتخبات البرازيل ومصر وتونس، وأيضا اليابان لعبت مباريات جيدة للغاية أمام منتخبات أوروبا القوية".