العتال يقدم شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وهاني زاده لوزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في شكواه ضد مخالفات رئيس نادي الزمالك، وموقف هاني زاده عضو مجلس الإدارة.

وكان هاني العتال، قد تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية لنادي الزمالك في منصب نائب الرئيس، لكن رئيس النادي أكد في أكثر من مناسبة أن عضوية العتال "مزورة" ولا يحق له التواجد بمجلس الإدارة.

وجاء بيان العتال على النحو التالي:

" للساده أعضاء نادي الزمالك وجماهيره العظيمه، الساده الاعلاميين، تقدمت بشكوي إلي السيد الدكتور / أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضه " وفقا ً لللائحه الماليه الموحده للأندية، لاتخاذ قرارات ضد ما يحدث في حق نادينا العظيم أحد أكبر قلاع الرياضه، التي تخرج منها رجال عظماء في شتي المجالات وكان وسيظل مصدر السعاده لأعضائه وجماهيره، والذي يغضبهم ويغضبنا ما يحدث من تجاوزات من رئيس النادي " الموقوف " التي لا يمكن السكوت عليها، وتحتاج إلي تدخلات فوريه من السيد " وزير الشباب والرياضه " بعدما عطل الرئيس " الموقوف " القانون واللائحه التي أقرتها الجمعيه العموميه وتعاملها مع النادي واستغلاله له " كعزبه خاصه " باتخاذه قرارات فرديه وإصراره علي عدم دعوه مجلس الإداره المنتخب في اي اجتماعات، رغم ان المجلس هو القناه الشرعيه لاتخاذه القرارات!!.

وتسببت قرارات "الموقوف " بإهدار أموال النادي سواء باتخاذ قرارات أو الدعوى لجمعيات عموميه ابطلتها الجهات المسؤولة لعدم قانونيتها، فضلاً عن الكارثه الكبري باتخاذ قرار فردي بتولي "هاني زاده " رئاسه البعثات الخارجيه للفريق الأول لكره القدم في مباريات أفريقيا.

فالوقت الذي كان يجب إسقاط عضويته لوجوده خارج البلاد أكثر من ثلاث أشهر والجميع يعلم ذلك، فضلا ًعن كونه في نظر القانون "هارب " من وجه العداله وموضوع علي قوائم ترقب الوصول في جرائم مخله بالشرف، وهو ما يستوجب إسقاط عضويته وفقا للماده" 40" من لائحه النادي، ونص الماده " 21 " من قانون الرياضه الخاص بحسن السلوك والسمعه لعضو مجلس الاداره.

وبناء ً علي ما سبق، أطالب السيد وزير الشباب والرياضه بالتحقيق العاجل في الشكوى، وإتخاذ صلاحياته التي حددها القانون واللائحه الماليه تجاه تعطيل إجتماعات مجلس الاداره وإتخاذ قرارات فرديه تهدر اموال النادي فضلا ً عن إتخاذ الاجرائات فيما يتعلق بالموقف القانوني لـ " هاني زاده ".