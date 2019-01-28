الزمالك يحدد موعد السفر لكينيا.. وكواليس جلسة جروس مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري، كريستيان جروس، موعد سفر الفريق الى كينيا من أجل انطلاقته في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك بالمجموعة الرابعة بالكونفيدرالية الأفريقية، مع أندية جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن الزمالك حدد يوم 1 من شهر فبراير موعدا لسفر بعثة الفريق إلى نيروبي لملاقاة فريق جورماهيا الكيني، بالجولة الأولى يوم 3 فبراير.

وعلى جانب أخر، عقد السويسري، كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الإثنين، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وتحدث جروس مع لاعبيه حول بعض الأمور الفنية وذلك استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن باقي المنافسين.

وقام جروس بمنح بعض التعليمات الخاصة للمدافعين وطالبهم بضرورة توخي الحذر وعدم فتح المساحات أمام مهاجمي المقاصة كونهم يمتازون بسرعات عالية ومهارات فردية.