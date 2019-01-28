محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري، كريستيان جروس، موعد سفر الفريق الى كينيا من أجل انطلاقته في الكونفيدرالية الأفريقية.
ويتواجد الزمالك بالمجموعة الرابعة بالكونفيدرالية الأفريقية، مع أندية جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي.
وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن الزمالك حدد يوم 1 من شهر فبراير موعدا لسفر بعثة الفريق إلى نيروبي لملاقاة فريق جورماهيا الكيني، بالجولة الأولى يوم 3 فبراير.
وعلى جانب أخر، عقد السويسري، كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الإثنين، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين للفترة المقبلة.
وتحدث جروس مع لاعبيه حول بعض الأمور الفنية وذلك استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن باقي المنافسين.
وقام جروس بمنح بعض التعليمات الخاصة للمدافعين وطالبهم بضرورة توخي الحذر وعدم فتح المساحات أمام مهاجمي المقاصة كونهم يمتازون بسرعات عالية ومهارات فردية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد السفر لكينيا.. وكواليس جلسة جروس مع اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.