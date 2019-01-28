عودة المدافع الأرجنتيني الإيطالي إزيكيل شيلوتو إلى السيري آ

أعلن نادي برايتون هوف البيون إعارة مدافعه الإيطالي “إزيكيل ماتياس شيلوتو” لنادي كييفو الناشط في السيري آ حتى نهاية هذا الموسم.

واكتسب شيلوتو شهرته في الملاعب الإيطالية خلال العشر سنوات الماضية منذ رحيله عن فريق طفولته “بآنفيلد” الأرجنتيني عام 2008 للانضمام لنادي تشيزينا.

ولمع اللاعب المولود في الأرجنتين بقوة في موسمه الثاني رفقة تشيزينا، حيث سجل 6 أهداف في 40 مباراة بدوري الدرجة الثانية “سيري بي”، لينتقل إلى أتالانتا الذي أعاده إلى تشيزينا بنظام الإعارة لمدة موسمين، قبل أن يستعيده في موسم 2012/2011.

شيلوتو الذي يُجيد كظهير وكجناح أيمن رحل عن أتالانتا في عام 2013، للانتقال إلى صفوف الانتر، لكنه أعير بعدها لأندية ساسولو وبارما وكييفو قبل رحيله عن إيطاليا في صيف 2015 إلى نادي سبورتينج لشبونة.

وبعد قضاءه ثلاثة مواسم في الدوري البرتغالي تعاقد معه نادي برايتون في صيف 2017، ليشارك في 20 مباراة بالدوري الانجليزي، جميعهم خلال الموسم الماضي، دون أي مشاركة هذا الموسم.

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