شيلونجو يقود الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، والتي ستنطلق بعد قليل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري المصري الممتاز. بالدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الدروايش كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم. خط الوسط الدفاع: محمود دونجا ومحمود متولي. خط الوسط الهجومي: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: شيلونجو. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي وعمر الوحش وريتشارد بافور ووجيه عبد الحكيم ويحيي زايد وأحمد أيمن.

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