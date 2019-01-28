شاهد.. لجنة هندسية تعاين ستاد المصري ببورسعيد قبل كأس أمم أفريقيا

لجنة فنية تعاين ستاد المصري البورسعيدي بورسعيد – عبد الرحمن بصلة: عاينت اللجنة الهندسية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم رافقها مسئولي الشركة الراعية إستاد النادي المصري ببورسعيد لإعداد تقرير عن حالة الإستاد بكافة مرافقه من غرف خلع الملابس للفرق والحكام واللجنة المنظمة والمركز الإعلامى. للفرق والحكام واللجنة المنظمة والمركز الإعلامى. وذلك من أجل إعداد تقرير مفصل عن إحتياجات الإستاد للبدء في عملية تطويره في إطار إستعدادات مصر لإستضافة بطولة الأمم الأفريقية خلال يونيو القادم والتى تستضيف بورسعيد إحدى مجموعات البطولة. وقد رافق اللجنة أثناء زيارتها إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي والإدارات التنفيذية بالنادي وتفقدت اللجنة المدرجات ومداخل ومخارج الجماهير وشبكات الإضاءة والدفاع المدني والحريق وغرف المراقبة وأرضية الملعب .

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