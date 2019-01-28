افتتاح بطولة كأس الرئيس ببني سويف بحضور احمد بلال وجمال الغندور

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم افتتحت صباح اليوم بطولة كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي،بمحافظة بني سويف، تحت رعاية المستشار احمد البراوي، محافظ بني سويف، وتحت إدارة الحكم الدولى محمد فاروق. وحضر حفل افتتاح البطولة احمد بلال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وإبراهيم نور الدين الحكم الدولى، ولفيف من الشخصيات العامه، ونجموم المجتمع وقيادات بالمحافظة. وأكد المستشار احمد البراوي، أن هدف البطولة هو اكتشاف المواهب بصعيد مصر، والتأكيد على أهمية الرياضة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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