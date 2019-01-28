المصرى ينتقل بمعسكره للسويس لمواجهة بتروجيت

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:

نقل إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى معسكر الفريق لمدينة السويس بعد قرار الإتحاد المصري لكرة القدم بنقل مباراة الفريق أمام بتروجيت المؤجلة من الجولة العشرين من إستاد الإسماعيلية لتقام على ستاد الجيش بالسويس في الرابعة عصر بعد غد – الأربعاء .

وإصطحب المدير الفنى مجموعة اللاعبين الجاهزين للقاء وتضم تضم أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد وكريم العراقي ومصطفى سلامة "طيارة" والحسيني سمير وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وفريد شوقي وسعيد سنبوري وايزي ايميكا وإسلام عيسى وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وعبد الله

بيكا وأحمد ياسر ومحمود وادي وايزيكل باسي وإسلام عطية وحسام أشرف وزياد فرج ومصطفى أيمن.

وكان الفريق قد أدى تدريباته على ملعبه ببورسعيد وسط حضور جماهيرى كبير وشملت التدريبات تنفيذ عدد من الوحدات البدنية والفنية وخاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال ، فيما أدى عمرو موسى ومحمد شطة وأحمد عبد الموجود "جودة" تدريباً منفرداً تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق والذي أعد برنامجاً تأهيلياً يتم

متابعته من خلال أحمد سامح أخصائي التأهيل حيث يعاني اللاعب عمرو موسى من خشونة في الركبة الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني منحه بعض الراحة من التدريبات الجماعية وواصل محمد شطة برنامجه التأهيلي بعد إجراءه جراحة الفتق الرياضي التي كان قد أجراها قبل نحو ثلاثة أسابيع بينما يعاني اللاعب أحمد عبد الموجود من بعض الإجهاد والذي دفع الجهاز الفني لخضوعه لبرنامج تأهيلي أملاً في سرعة عودته للتدريبات الجماعية ، وتأكد غياب حسين رجب مهاجم الفريق لحصوله على الإنذار الثالث ، وأكد طبيب الفريق سلامة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق بعد تعرضه لكدمة قوية خلال لقاء المقاولون العرب الأخير وشارك مع الفريق فى التدريبات وظهر بصورة طيبة .