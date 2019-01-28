نقل إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى معسكر الفريق لمدينة السويس بعد قرار الإتحاد المصري لكرة القدم بنقل مباراة الفريق أمام بتروجيت المؤجلة من الجولة العشرين من إستاد الإسماعيلية لتقام على ستاد الجيش بالسويس في الرابعة عصر بعد غد – الأربعاء .
وإصطحب المدير الفنى مجموعة اللاعبين الجاهزين للقاء وتضم تضم أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد وكريم العراقي ومصطفى سلامة "طيارة" والحسيني سمير وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وفريد شوقي وسعيد سنبوري وايزي ايميكا وإسلام عيسى وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وعبد اللهبيكا وأحمد ياسر ومحمود وادي وايزيكل باسي وإسلام عطية وحسام أشرف وزياد فرج ومصطفى أيمن.
وكان الفريق قد أدى تدريباته على ملعبه ببورسعيد وسط حضور جماهيرى كبير وشملت التدريبات تنفيذ عدد من الوحدات البدنية والفنية وخاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال ، فيما أدى عمرو موسى ومحمد شطة وأحمد عبد الموجود "جودة" تدريباً منفرداً تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق والذي أعد برنامجاً تأهيلياً يتم
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى ينتقل بمعسكره للسويس لمواجهة بتروجيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.