ثنائي الأهلي في الجونة رسميا

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم تعاقد نادي الجونة مع الثنائي أكرم توفيق، لاعب خط الوسط، وإسلام جابر، مدافع النادي الأهلي، بشكل رسمي على سبيل مدافع النادي الأهلي، بشكل رسمي على سبيلالإعارة لمدة ٦ أشهر. ومن المقرر أن ينتظم الثنائي توفيق وجابر في مران الجونة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

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