النجوم يقدم صفقاته الجديدة ويعلن تفاصيل تعاقده مع الحضري في مؤتمر صحفي غدًا

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الغد الثلاثاء في فندق الشيراتون بميدان الجلاء بالقاهرة ، وذلك لتقديم الصفقات الجديدة التي أتمها النادي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لوسائل الصحافة

والإعلام.

وكان نادي النجوم قد عقد 6 صفقات وهم الغيني لاما كولين لاعب بتروجيت والإفواري ديديه كوريه لاعب الإتحاد السكندري والنيجيري توسين أومويلي لاعب بلاتيو النيجيري بالإضافة الى اللاعبين أيمن الغباشي لاعب جيبرالتار بطل

جبل طارق وأحمد العش لاعب الفحيحيل الكويتي ، بالإضافة الى عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.

وسيحضر المؤتمر الصحفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة وشادي الطويلة نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة وكريم حسن شحاتة مدير الكرة وأحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بالنادي بالإضافة الى مهاب الطويلة مدير التسويق بنادي النجوم.