الزمالك يطير إلى نيروبي فجر الجمعة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، السفر إلى نيروبي فجر الجمعةاستعدادا للقاء، جورماهيا الكينى، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويواجه الزمالك ، بطل كينيا ، يوم الأحد المقبل ، الموافق 3 فبراير.
ويتواجد الفارس الأبيض في مجموعه تضم كلا من : جورماهيا ، نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الانجولي.
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