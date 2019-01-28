رياضة | ريال مدريد يستعيد زمام الأمور قبل العودة لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعيد زمام الأمور قبل العودة لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد أصبحوا يلعبون بسعادة مجددا ويقدمون كرة قدم سريعة نتج عنها بضعة انتصارات متتالية لرجال سولاري، وهو ما يثبت أن هذا الفريق قادر على الفوز.
ويقترب دوري الأبطال وليس هناك وقت أفضل من هذا لعودة الفريق لسكة النتائج الإيجابية.
لقد كانوا على حافة الإنهيار حال تعرضهم لهزيمة أخرى، لكنهم اليوم أصبحوا واثقين من أنفسهم وبطاقة وحيوية كبيرتين، كما أظهروا البارحة أمام إسبانيول.
ولا تعكس نتيجة 4/2 بتاتًا الفارق الهائل بين الفريقين، بالإضافة إلى لعب كرة قدم بشكل جيد، الحدة، الكثافة والقوة البدنية، فقد عاد الجوع للاعبين مجددا.
لقد فقدوا شهيتهم مؤخرا، لكنهم استعادوها الآن بنسبة 100%، والجميع يتذكر كيف كانوا رائعين والجميع يعلم أن بإمكانهم العودة ليكونوا كذلك.
عاد ريال بسبب استخدام سولاري لشعار لا يجيد استخدامه كافة المدربين عادة، وهو شعار اللعب بالأفضل والأجهز، لم يحدث هذا بشكل منتظم سواء في ريال مدريد أو الفرق الأخرى.
بدأ المدير الفني سانتياجو سولاري بإقحام فينيسوس جونيور ثم ريجيلون، ومن ثم استمر بإشراك كريم بنزيما بشكل دائم وطلب من اللاعبين أن يثقوا بقدرات اللاعب الفرنسي، لقد كان شعلة نشاط الفريق في خط المقدمة، وفي كل مباراةٍ يلعبها، يتحسن شيئا فشيئا.
يقول الجميع أن ريال مدريد بحاجة لشراء مهاجم جديد رقم 9 واتضح مؤخرا أن هذا المهاجم متواجد بين أسوار النادي طوال هذا الوقت، يا للغرابة!
ضد إسبانيول، قدم كريم بنزيما أحد أفضل مبارياته هذا الموسم بتسجيله لهدفين كان من الممكن له أن يضاعفهما، بالطبع هذين الهدفين لم يكونا كل شيء لأننا لم ننسى العمل الكبير الذي قام به من أجل الفريق.
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