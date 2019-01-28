رياضة | "الأهرامات" تستضيف قرعة الأمم الإفريقية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأهرامات" تستضيف قرعة الأمم الإفريقية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي"كاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، على إقامة قرعة بطولة الأمم الإفريقية يوم 12 أبريل المقبل بالقاهرة.

واستقر الطرفان على إقامة القرعة تحت سفح الأهرامات، بحضور رئيس الكاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباي والرياضة وعدد من قيادات الدولة.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد منذ أسابيع قليلة بمكان إقامة القرعة والشخصيات الحاضرة، حيث أكد على إنحصار الاختيار بين الأقصر التي تمتلك ثلث آثار العالم وسفح الأهرامات، وهو ما تم الاستقرار عليه بصفة رسمية.

وأعلن الكاف، صباح اليوم عن موافقته على طلب الاتحاد الشمال إفريقي، بتأجيل البطولة أسبوعًا، بسبب تزامنها مع شهر رمضان الكريم وأعياد الفطر المبارك.

وحصلت مصر على حق تنظيم بطولة الأمم الإفريقية بعد اكتساحها جنوب إفريقيا بنتيجة 16_1 ، بعملية التصويت التي أقيمت بالسنغال أوائل الشهر الجاري.

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