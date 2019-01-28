رياضة | هناء حمزة : المنافسة شرسة على لقب البطولة العربية للأندية لسيدات الطائرة .. والأهلى والصفاقسى الأقرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هناء حمزة : المنافسة شرسة على لقب البطولة العربية للأندية لسيدات الطائرة .. والأهلى والصفاقسى الأقرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية هناء حمزة عضوة مجلس إدارة إتحاد الكرة الطائرة ورئيسة اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية للأندية للسيدات رقم 20 التى تقام على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى حتى يوم السبت المقبل ، أن مشاركة سبعة فرق عربية فى البطولة عدد لا بأس به بعد اعتذار فرق دولة الكويت عن المشاركة ، فضلا عن مشارمة ثلاثة فرق مصرية تشارك للمرة الاولى وهى الصيد وسبورتنج والزمالك ، مشيرة الى انها كانت تتمنى ان تكون البطولة بنظام المجموعتين وليس مجموعة واحدة ، حيث تنص لائحة الاتحاد العربى على إقامة البطولة بنظام المجموعة الواحدة فى حالة عدم مشاركة ثمانية فرق على الأقل .

أضافت ان خسارة فريق الزمالك فى اليوم الاول للبطولة أمام فريق الصفاقسى التونسى لا تعنى أن صاحبات الزى الابيض بالفريق الضعيف ، ولكن قلة خبرة اللاعبات وارتفاع مستوى الفريق التونسى صاحب الخبرة الكبيرة ، فضلا عن وجود لاعبات محترفات ضمن صفوفه حسمت اللقاء لصالحه ، لافتة الى ان فريقى الصيد وسبورتنج يضمان لاعبات على مستوى عال ، ولديهما لاعبات محترفات ، وقد ظهرا بمستوى متميز خلال المباريات الودية التى سبقت ، البطولة، وخاصة الصيد الذى يدعم بين صفوفه لاعبات متميزات من صغار السن ، ومعظمهن فى طريقهن لصفوف المنتخبات المختلفة .

اشارت الى ان المنافسة على اللقب ستكون شرسة خاصة من فرق الاهلى والصفاقسى وسبورتنج والزمالك ، معلنة الى ان المستوى الفنى للبطولة فوق المتوسط بإستثناء الاهلى والصفاقسى ، مشددة على ان إقامة البطولة فى مصر تمنح الاهلى الفرصة للفوز باللقب ، خاصة فى ظل التواجد الجماهيرى الكبير لصاحبات الزى الاحمر ، مضيفة الى ان وقت إقامة البطولة مناسب للغاية ، لأنها بعيدة عن الارتباطات الإفريقية والدولية ، ووجود اللاعبات فى اجازة نصف العام الدراسية .

واختتمت الإعلامية هناء حمزة تصريحاتها موجهة الشكر المتواصل الى الشيخ على ال خليفة على ثقته الكاملة لإقامة البطولة للمرة الثالثة على أرض مصر ، لتصبح البطولة ذات نهكة متميزة لإقامتها فى مصر ، منا يؤدى الى نجاح منقطع النظير للبطولة ، نظرا لان مصر تتوسط العالم العربى ، مما يسهل على كل الفرق العربية الحضور الى مصر بدون مشقة ، علاوة على أن قيادات الاتحاد العربى يعلمون قدرة مصر الفائقة على التنظيم ، كما وجهت رئيسة اللجنة المنظمة العليا الشكر لمحلس ادارة الاتحاد المصرى برئاسة خالد ناصف سليم على اختيارها رئيسة اللجنة المنظمة العليا للبطولة .