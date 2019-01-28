رياضة | الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بـ 8 مليون جنيه قيمة مكافآت "بوينس آيرس" 2018 (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بـ 8 مليون جنيه قيمة مكافآت "بوينس آيرس" 2018 (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطرت اللجنة الأوليمبية، وزارة الشباب و الرياضة، بقيمة مكافآت أبطال أولمبياد الشباب بالأرجنتين بوينس آيرس 2018 و التي شهدت إحراز مصر لـ 12 ميدالية متنوعة " 3 ذهب و 2 فضة و 7 برونز ".

وقال مصدر داخل اللجنة الأوليمبية، أن اللجنة تنتظر قيمة المكافآت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلا أن وزارة الرياضة تعللت بإجراءات تحليل كشف المنشطات على اللاعبين وانتظار نتيجتها .

وبلغت قيمة المكافآت للأبطال الحاصلين على ميداليات و مراكز متقدمة ، 8 مليون و95 ألف و312 جنيهًا ، حيث أوضح المصدر أن اللاعبين اشتكوا تأخر المكافآت خاصة ان منافسات أولمبياد الشباب كانت في شهر اكتوبر الماضي.

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