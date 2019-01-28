رياضة | الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بـ 8 مليون جنيه قيمة مكافآت "بوينس آيرس" 2018 (مستندات)

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أخطرت اللجنة الأوليمبية، وزارة الشباب و الرياضة، بقيمة مكافآت أبطال أولمبياد الشباب بالأرجنتين بوينس آيرس 2018 و التي شهدت إحراز مصر لـ 12 ميدالية متنوعة " 3 ذهب و 2 فضة و 7 برونز ".
وقال مصدر داخل اللجنة الأوليمبية، أن اللجنة تنتظر قيمة المكافآت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلا أن وزارة الرياضة تعللت بإجراءات تحليل كشف المنشطات على اللاعبين وانتظار نتيجتها .
وبلغت قيمة المكافآت للأبطال الحاصلين على ميداليات و مراكز متقدمة ، 8 مليون و95 ألف و312 جنيهًا ، حيث أوضح المصدر أن اللاعبين اشتكوا تأخر المكافآت خاصة ان منافسات أولمبياد الشباب كانت في شهر اكتوبر الماضي.
وزير الرياضة يشيد بأداء جيانا فاروق بعد فوزها بفضية بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمته بطلة مصر "جيانا فاروق" لاعبة الكاراتيه في منافسات بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتحقيقها الميدالية الفضية بعد مباراتها أمام بطلة فرنسا في نهائي البطولة.
وتعد بطولة البريميرليج الدولية واحدة من أهم البطولات الدولية في لعبة الكاراتيه، وشارك بها 760 لاعباً ولاعبة من 82 دولة من جميع أبطال العالم.
وعول وزير الرياضة على قدرة لاعبي ولاعبات مصر في الكاراتيه في تحقيق العديد من الميداليات الأوليمبية بأوليمبياد طوكيو القادمة بعد اعتماد اللعبة أوليمبياً، لافتا إلى تميز مستوى وأداء لاعبي مصر في الكاراتيه في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها، وفوزهم بها.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق المتواصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية؛ لمتابعة استعداداتهم على صعيد تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لإعداد لاعبي مصر للبطولات الدولية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، مؤكداً دعم الوزارة للاتحادات الرياضية، وجميع اللاعبين ومؤازرتهم للفوز بالمراكز المتقدمة في البطولات التي يشاركون بها على صعيد المستوى العربي والقارى والإقليمي والدولى.
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