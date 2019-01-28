رياضة | فينالدوم يشيد بدور كلوب في استفاقة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينالدوم يشيد بدور كلوب في استفاقة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم بأن يورجن كلوب المدير الفني للفريق كان له دور كبير مع زملاؤه في الريدز على التعافي من ضربة البداية عام 2019 عندما تلقوا هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون في الكأس.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية : " عندما تخسر المباريات تحللها أكثر مما تفعل عندما تفوز بالطبع تعلمنا، كل فريق يتعلم عندما يخسر".

وأضاف :"ما أحتاج للحفاظ على الثقة في كلوب، لدينا مدير يمكنه مساعدتنا في ذلك، يجب علينا الحفاظ على الثقة وربما العمل بجد أكثر من ذي قبل".

واختتم فينالدوم تصريحاته قائلاً : "لقد أعطانا كلوب الشعور بأن علينا التعامل معه والعمل بجدية أكبر لجعله أفضل".