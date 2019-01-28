رياضة | ريال مدريد يحقق رقم غير مسبوق في تاريخ الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحقق رقم غير مسبوق في تاريخ الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار فريق ريال مدريد الاسباني، أول فريق يصل لعتبة الـ 4500 نقطة في بطولة الدوري الاسباني "لا ليجا"، عقب تحقيقه الفوز مساء أمس على نظيره إسبانيول 4-2، حيث حقق البلانكوس، الذين يتصدرون التصنيف التاريخي في المسابقة، 1681 انتصارًا وسجلوا 6075 هدفًا.

وبعد الفوز على إسبانيول على ملعب (آر.سي.دي.اي)، أصبح ريال مدريد أول فريق يصل إلى عتبة 4500 نقطة في تاريخ الدوري (لغاية الموسم 1995/1996 كان الفوز يمنح نقطتين فقط). كذلك حقق البلانكوس أكبر عدد من الانتصارات (1681) وهم الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف (6075).

يلي ريال مدريد في هذا التصنيف التاريخي بالمسابقة برشلونة (4404 نقطة و1624 فوزًا)، أتلتيكو (3565 نقطة و1276 فوزًا)، فالنسيا (3488 نقطة و1215 فوزًا) وأتليتك بلباو (3437 نقطة و1224 فوزًا).