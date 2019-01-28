رياضة | كونتي مرشح لتدريب إنتر ميلان الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي مرشح لتدريب إنتر ميلان الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي السابق.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كونتي دخل في مفاوضات مع إدارة إنتر ميلان لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي في صيف 2019.

وأكد الموقع الإيطالي أن ستيفن زهانج رئيس الإنتر وبيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي اجتمعا مع كونتي لتقديم العرض الرسمي له.

وفي حال انتقل كونتي لتدريب إنتر ميلان فسوف يجتمع مجددًا مع ماروتا، حيث سبق للثنائي العمل معاً في يوفنتوس الإيطالي.

وطالبت جماهير إنتر ميلان من قبل بإقالة سباليتي لتردي النتائج، كان آخرها الخسارة من تورينو بالأمس في الدوري الإيطالي.

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