رياضة | رسميا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي لمدة 6 شهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي لمدة 6 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، عن انتقال أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأضاف مدير التعاقدات أنه تقرر أيضا إعارة إسلام جابر المدافع المنضم حديثا لصفوف الأهلي من نادي الألومنيوم، إلى نادي الجونة وذلك لمدة 6 أشهر أيضا.

وأوضح توفيق أن مفاوضات إعارة اللاعبين إلى الجونة تمت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي والجونة، وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعبين مع فريقهما الجديد لمدة 6 أشهر.

وكان الأهلي قد تعاقد مع إسلام جابر مدافع نادي الألومنيوم لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير الجاري.

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