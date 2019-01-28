رياضة | رسميا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي لمدة 6 شهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي لمدة 6 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، عن انتقال أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأضاف مدير التعاقدات أنه تقرر أيضا إعارة إسلام جابر المدافع المنضم حديثا لصفوف الأهلي من نادي الألومنيوم، إلى نادي الجونة وذلك لمدة 6 أشهر أيضا.
وأوضح توفيق أن مفاوضات إعارة اللاعبين إلى الجونة تمت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي والجونة، وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعبين مع فريقهما الجديد لمدة 6 أشهر.
وكان الأهلي قد تعاقد مع إسلام جابر مدافع نادي الألومنيوم لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير الجاري.
عضوية الأهلي تزيد 150 ألف جنيه بعد 3 أيام
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة السابقة على وضع استراتيجية تستهدف الوصول لعدد معين من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية محددة لاسيما أن الأسعار الحالية الخاصة بقيمة الاشتراك في عضوية النادي الرئيسية أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس مناسبة بالمقارنة مع الأندية المختلفة سواء كانت العامة أو الخاصة في ضوء تميز شبكة التقسيم الجغرافي الخاص بأماكن مقر النادي وفروعه بجانب أن المساحة في مقر النادي أو الأفرع مناسبة لممارسة كافة الأنشطة.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية؛ سواء كانت الرئيسية أو بالفروع المختلفة في ضوء الإقبال الكبير عليها قبل انتهاء شهر يناير الجاري، حيث إنه بعد 3 أيام، وتحديدا مع الأول من فبراير المقبل، سيتم العمل بالقيمة المالية الجديدة .
وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه بداية من فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.
ارتفاع جنوني في عضوية النادي الأهلي
شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة إقبالا كثيفا اليوم السبت من المتقدمين بطلبات العضوية الجديدة لجميع فروع النادي، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية على رفع أسعار العضوية اعتبارا من أول فبراير المقبل أي بعد خمسة أيام.
وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه بداية من فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية، خاصة أن إدارة النادي كانت قد أعدت مخططا استهدفت من خلاله الوصول إلى عدد محدد من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية معينة، وسط إقبال كبير للحصول على عضوية الأهلي قبل زيادتها، خاصة أن الاسعار الحالية؛ سواء العامة أو الأفرع تعد مناسبة جدا مقارنة بالكثير من الأندية؛ العامة أو الخاصة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن شبكة توزيع النادي الأهلى في محيط القاهرة الكبرى تعد هي الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كافة الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضا مناسبة لممارسة كافة الأنشطة مقارنة بعدد من الأندية التي تعيق مساحتها الأعضاء عن ممارسة أنشطتهم.
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