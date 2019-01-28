رياضة | القلق يصيب رونالدو ويوفنتوس قبل قمة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القلق يصيب رونالدو ويوفنتوس قبل قمة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر القلق على ماسيميليانو إليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 بالأبطال.

أصيب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس في الدقائق الأولى من المباراة ضد لاتسيو التي حسمها متصدر الدوري الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

وتعرض بونوتشي للإصابة الكاحل الايمن، في الدقائق الأولى من مباراة لاتسيو ويوفنتوس، وبقي في الملعب حتى الدقيقة 41.

بونوتشي كان في حاجة لعكازات للوصول الى الحافلة، على الرغم من أن هذا النوع من الإصابات هو ممارسة وقائية واسعة المجال إلى حد ما.

وقد تسرب القلق إلى ماسيميليانو أليغري بشأن إصابة اللاعب، ولكنه سينتظر خضوع بونوتشي للكشف الطبي الدقيق، وتحديد تفاصيل الإصابة

ويخشى إليجري غياب بونوتشي عن مباراة الذهاب من الدور 16 لدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد من المقرر أن تبدأ في 20 فبراير المقبل، في مدريد.