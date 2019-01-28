رياضة | الزمالك يحدد موعد السفر لـ"نيروبي" لمواجهة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد السفر لـ"نيروبي" لمواجهة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس، يوم الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى نيروبي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الزمالك مع بطل كينيا يوم الأحد المقبل الموافق 3 فبراير، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يذكر أن يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق: "جورماهيا الكيني ، نصر حسين داي الجزائري ، وبترو أتلتيكو الأنجولي"

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