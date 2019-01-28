رياضة | أزمة جديدة في برشلونة.. كوتينيو بطل المشكلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في برشلونة.. كوتينيو بطل المشكلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة قلق كبير للجهاز الفني للبرسا بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن هناك بعض التخوفات داخل برشلونة بسبب تراجع أداء كوتينيو مع الفريق خاصة بعد عودته من الإصابة.

واضافت الصحيفة، أن الجهاز الفني بقيادة فالفيردي يخطط لعقد جلسة مع كوتينيو في الفترة المقبلة لمعرفة السر وراء تواضع مستواه الفني في مباريات الفريق الماضية.

على الجانب الآخر يأمل فالفيردي مدرب برشلونة في منح اللاعب فرصة كبيرة للمشاركة بالمباريات المقبلة للانضمام لاستعادة مستواه قبل خوض لقاء دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي يوم 19 فبراير ذهاباً و13 مارس في الكامب نو إيابا.