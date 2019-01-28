رياضة | جوارديولا يوجه "السهام المسمومة" ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه "السهام المسمومة" ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في إرسال السهام المسمومة إلى ريال مدريد من إنجلترا.

أبدى مدرب حامل لقب الدوري الإنجليزي، الذي كان دائما حذرا للغاية في تعليقاته على منافسيه قبل المباريات، رأيه مرة أخرى بشأن الأندية الأكثر نجاحاً.

وقلل جوارديولا من النجاحات التي حققها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، بعد سؤاله عن الأندية الأكثر نجاحا في في العقد الماضي.

وأجاب جوارديولا: يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت هذه أفضل ثلاثة فرق في أوروبا في العقد الماضي، لماذا؟ لأن كل موسم يفوز في الدوري، كل موسم يفوز في الكأس، كل موسم هم هناك.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، يبدو أن جوارديولا نسى أن ريال مدريد، في العقد الماضي، توج بالدوري، وكأس أسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، في أكثر من مرة.

وأصبح ريال مدريد أول فريق يفوز بثلاث بطولات متتالية وأربعة في خمس سنوات بدوري أبطال أوروبا.