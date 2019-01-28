اونلاين | بث مباشر hd - الإسماعيلي والاتحاد السكندري - كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر hd - الإسماعيلي والاتحاد السكندري - كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نبدأ معكم نشر موعد مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى اليوم الاثنين الموافق 28 يناير 2019 ضمن مباريات الدوري المصري ، والتي ستكون في الأسبوع العشرون ، وسنتابع معكم توقيت جميع مباريات اليوم ومن ضمنهم مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى ..

استقر المدير الفنى للإتحاد السكندري “حلمى طولان ” على اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها اليوم الاثنين.

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “الخليج 365 الرياضي” كل جديد عن موعد الاسماعيلى والاتحاد السكندرى في لقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الجولة 20 والتي ستكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة و السادسة بتوقيت الرياض ..

موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 20).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : ستاد الإسماعيلية .

المعلقين : محمد عفيفي (ON) + خالد كامل (Nile) .

نتيجة مباراة الذهاب : الاتحاد السكندري (1-0) الإسماعيلي.

موعد المباراة :

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .