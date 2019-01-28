شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: نظام جديد فى مصلحة اللاعبين بمونديال اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن النسخة المقبلة من بطولة العالم التى ستستضيفها مصر فى عام 2021 ستشهد نظاماً جديداً لإراحة اللاعبين والمحافظة عليهم.

وقال مصطفى، فى تصريحات لموقع الاتحاد الدولى، "بطولة العالم المقبلة ستشهد يوما للراحة بين المباريات، وأيضا مباريات أقل للفرق فى الأدوار الأولى".

وأضاف مصطفى، "خلال كونجرس الأندية فى أوروبا كان الاتحاد الدولى يريد زيادة عدد أيام الراحة للاعبين، لكننا نعلم أن الأندية تحتاج إلى اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة، ولكنهم قبلوا بالفعل هذا وسيدرسون كيف يمكنهم الاعتناء بصحة لاعبينا".

وتابع، "ستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا لأول مرة بدلا من 24 منتخبا، على أن نعود لنظام المجموعة الواحدة المبسط قبل الدور ربع النهائى".