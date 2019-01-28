شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل ينضم عصام الحضرى لقائمة المنتخب فى أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر عصام الحضرى، حارس مرمى الفراعنة، المشهد الرياضى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فمنذ أزمته مع النادى الإسماعيلى التى عرض على إثرها للبيع، حتى تراجعه عن قرار الاعتزال الدولى، مؤكداً رغبته فى خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، وبدأت جماهير الكرة المصرية تتساءل حول إمكانية عودة السد العالى للدفاع عن مرمى المنتخب فى أمم أفريقيا 2019؟.

بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر يونيو المقبل لن تقبل فيها جماهير الكرة المصرية بأقل من التتويج باللقب الغائب منذ تسع سنوات كاملة بعد التتويج الأخير فى 2010، فهل يعود الحضرى للمشهد من جديد؟.

ما الفريق الذى يلعب له عصام الحضرى حالياً؟

بعد أزمته مع النادى الإسماعيلى عقب تغيبه عن حضور جلستى تحقيق بالقلعة الصفراء، تم عرض عصام الحضرى للبيع، وبات السد العالي بصدد التوقيع خلال ساعات لفريق النجوم، ليعود للمشاركة مجدداً بالدورى العام، بعدما شارك مع الدراويش فى 15 مباراة فى الموسم الجارى بواقع 13 مباراة بالدورى العام، ومباراتان فقط بكأس مصر، حيث استقبلت شباك الحضرى 17 هدفاً.

متى كانت آخر مباراة دولية خاضها عصام الحضرى؟

المباراة الدولية الأخيرة التى خاضها عصام الحضرى مع منتخب الفراعنة فى كأس العالم التى استضافتها روسيا الصيف الماضى، وشارك الحضرى أمام منتخب السعودية وأدى مباراة قوية تصدى خلالها لأكثر من كرة خطيرة، بالإضافة إلى ركلة جزاء، وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ما هو تاريخ عصام الحضرى مع المنتخب؟

يمتلك عصام الحضرى سجلاً طويلاً ومشرفاً من المشاركات مع منتخب الفراعنة، وبدأ السد العالى مشوار المشاركات الدولية فى مايو 1996 وحتى 25 يونيو 2018، ليخوض 129 مباراة دولية استقبلت شباكه خلالها 100 هدف، وتصدى الحارس المخضرم لـ46 فرصة.

ما فرص الحضرى فى الانضمام للمنتخب؟

فرصة عصام الحضرى صعبة وليست مستحيلة، فى ظل منافسة الحارس المخضرم مع الحراس الحاليين المتواجدين مع الفراعنة، وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، محمود جنش حارس مرمى الزمالك، بالإضافة إلى تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطنى، التى أكد فيها أن انضمام السد العالى للمنتخب وارد بشرط مشاركته مع ناديه، وبعد إتمام تعاقد الحضرى مع النجوم خلال الساعات المقبلة سيعود للمشاركة وبصفة أساسية.