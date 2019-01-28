شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدعم صفوفه بـ3 صفقات قبل نهاية الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى الداخلية، أن الفريق الشرطى لم يغلق ملف الصفقات الشتوية حتى الآن بعد التدعيمات التى قام بها مسئولو الفريق، وكان آخرها محمد سالم مهاجم الزمالك وبتروجت السابق.

وقال عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفريق الشرطى يسعى لضم ثلاثة لاعبين خلال الأيام القليلة المتبقية من ميركاتو يناير، بواقع مدافعين ومهاجم.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، 9 تعادلات و7 هزائم.

ويواجه الداخلية نظيرة بيراميدز فى المباراة التى تقام 4 فبراير المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية.