شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة حمدى فتحى مع الأهلي أمام سيمبا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص حمدى فتحى، لاعب الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها 2 فبراير المقبل ببرج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.
وتعرض حمدى فتحى لإصابة بسيطة عبارة عن شد فى العضلىة الضامة حرمته من المشاركة فى تدريبات فريقه الماضية وستبُعده كذلك من مباراة الأهلي ووادى دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز.
ويخضع حمدى فتحى لاختبار طبى خلال الـ24 ساعة المقبلة، لكن المعلومات الأولية تُشير إلى أن فرص مشاركة حمدى فى مباراة سيمبا ستكون صعبة، وإن كان ذلك سيتوقف على الفحص الطبى.
يذكر أن حمدى فتحى انضم للأهلي فى يناير الجارى قادماً من إنبى، وشارك للمرة الأولى مع الفريق فى مباراة المقاصة الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.
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