شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد يتفوق على الإسماعيلى بهدف سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى مواجهة مهمة فى الخامسة مساءً أمام الاتحاد السكندرى، فى إطار مباريات الجولة العشرين بالدورى الممتاز على استاد الإسماعيلية. وكانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى الدور الأول انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف مقابل لا شىء عن طريق رزاق سيسيه. ويرصد الخليج 365 الهدف فى الفيديو التالى:

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