إسلام جابر يفاضل بين الجونة وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل إسلام جابر مدافع النادى الأهلى بين عرضى الجونة أو سموحه للانتقال لأحدهما خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد وصول عرضين جادين من الناديين يرغبان فى التعاقد مع اللاعب.
وكان اللاعب قد اقترب من الانتقال للداخلية لمدة 6 أشهر بدون مقابل، إلا أن وصول عرضى الجونة وسموحة جعل اللاعب يتمهل فى التوقيع للنادى الشرطى.
يذكر أن الأهلى تعاقد مع جابر قادما من الألومنيوم مقابل 2 مليون إلا أن مجلس إدارة النادى الأحمر فضل إعارته لأى ناد حتى يكتسب الثقة واللعب فى الممتاز على أن يعود للفريق نهاية الموسم.
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