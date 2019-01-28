شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية الأهلى تزيد 150 ألف جنيه بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادى الأهلى خلال الفترة السابقة على وضع استراتيجية تستهدف الوصول لعدد معين من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية محددة، لاسيما أن الأسعار الحالية الخاصة بقيمة الاشتراك فى عضوية النادى الرئيسية أو فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس مناسبة بالمقارنة مع الأندية المختلفة، سواء كانت العامة أو الخاصة فى ضوء تميز شبكة التقسيم الجغرافى الخاص بأماكن مقر النادى وفروعه بجانب أن المساحة فى مقر النادى أو الأفرع مناسبة لممارسة كافة الأنشطة.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية، سواء كانت الرئيسية أو بالفروع المختلفة فى ضوء الإقبال الكبير عليها قبل انتهاء شهر يناير الجارى، حيث إنه بعد 3 أيام، وتحديداً مع الأول من فبراير المقبل، سيتم العمل بالقيمة المالية الجديدة.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادى الأهلى حاليا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه بداية من فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التى تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا فى فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.