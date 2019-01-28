شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: توليفة بين الجانبين الإدارى والفنى لإنجاح مونديال اليد فى مصر2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال عقب نهائى النسخة الأخيرة من البطولة مساء أمس، الأحد، فى الدنمارك كانت لحظة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة، عندما تسلم راية تنظيم المونديال المقبل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى ومعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف نصر، "نعمل بكل جهد على تنظيم بطولة مشرفة تليق باسم مصر، فى ظل دخولنا فى مقارنة مع الدول الأوروبية الكبرى التى أحسنت التنظيم"، موضحا أن الاتحاد المصرى لكرة اليد سيعمل خلال المرحلة المقبلة للموازنة بين الجانبين الإدارى والفنى، بحيث يتم الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة بخصوص الأمور الإدارية الخاصة بتنظيم البطولة، وبالتوازى الاهتمام بالجانب الفنى للمنتخب الوطنى للظهور بشكل مشرف لكل المصريين الذين التفوا بكل فخر حول منتخبهم الوطنى فى بطولة العالم الأخيرة.

وأشار رئيس اتحاد اليد إلى أن الصالات التى ستستضيف البطولة أربع صالات تم إخطار الاتحاد الدولى بأسمائها وهى: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الاتحاد بمقره الجديد فى مدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية.

وعن إمكانية إضافة صالة أو اثنتين بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى 32 منتخبا بدلا من 24، أكد نصر أن ذلك الأمر محل دراسة، وسيتم الإعلان عنه إذا تم الاستقرار على ذلك خلال المرحلة المقبلة.

ووجه نصر الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير للمنتخب الوطنى ولملف تنظيم المونديال، وكذلك للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى الذى يفخر فى كل مكان بأنه مصرى ولا يتأخر عن دعم بلده وعن مساندة كرة اليد المصرية.