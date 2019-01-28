شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الرياضة واتحاد الكرة تعاين استاد بورسعيد قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت لجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ظهر اليوم، استاد النادى المصرى لإعداد تقرير ميدانى عن حالته العامة بكافة مرافقه للبدء فى عملية تطويره خلال الفترة القليلة المقبلة، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق خلال شهر يونيو المقبل ويستضيف استاد المصرى العديد من مبارياتها.



ورافق اللجنة عدد من مسئولى الشركة الراعية للاتحاد المصرى لكرة القدم، وكان فى استقبالهم إبراهيم شتا المدير التنفيذى للنادى، ومعه عدد من مسئولى الإدارات التنفيذية بالنادى، وتفقدت اللجنة كافة مرافق الاستاد سواء بالمدرجات أو مداخل ومخارج الملعب وشبكات الإضاءة والدفاع المدنى والحريق وغرف المراقبة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب، لمعاينة تلك المرافق على الطبيعة وإعداد تقرير بحالتها للبدء فى تطويرها.

جانب من الزيارة

استاد بورسعيد

معاينة الملعب