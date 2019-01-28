شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تحقق إنجازاً تاريخياً للاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا، إنجازاً جديداً إلى الاسكواش المصرى، بعد تتويجها بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية، بنسختها رقم 19، حتى الرابع والعشرين من يناير الجارى.

نور الشربيني كانت قد توجت بلقب البطولة بعد الفوز على رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 38 دقيقة، لتتوج الشربينى بلقبها الثالث فى جي بى مورجان، والثانى على التوالى، حيث توجت لاعبة سبورتينج بلقب بطولة الأبطال، أعوام 2016، 2018 وأخيراً 2019.

وتعد نور الشربينى أول لاعبة اسكواش تتوج ببطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش التى تعتبر أول بطولة تصنف بفئة البلاتينيوم بالعام الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات، لثلاث نسخ .

الشربيني كانت قد فقدت لقب المصنفة الأولى على العالم في نوفمبر الماضي لصالح رنيم الوليلي، بعد أن بلغت الأخيرة نهائي هونج كونج لتحصد لقب وصيف البطولة، فيما ودعت الشربينى البطولة الدولية من منافسات دور الثمانية.