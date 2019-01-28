شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب شركة الملابس الجديدة لإرسال شحنة السنة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى شركة الملابس الجديدة التى تم التعاقد معها مؤخراً، لإرسال الشحنة الأولى من ملابس المنتخبات، والتى تتعلق بالسنة الأولى من العقد 2019.

ويظهر المنتخبان الأول والأولمبى فى معسكرهما فى شهر مارس المقبل بالزى الجديد بعد التعاقد مع الشركة الجديدة.

يذكر أن منتخب مصر الأول سيواجه النيجر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات الافريقية ونيجيريا ودياً فى شهر مارس المقبل.