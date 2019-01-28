رسميا.. كاف يؤجل انطلاق أمم أفريقيا.. ويحدد موعد قرعة البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق وختام بطولة الأمم الأفريقية، وكذلك موعد إجراء القرعة، وذلك بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي.

وقرر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع لتنطلق البطولة وفقا للمواعيد الجديدة يوم 21 يونيو، وتختتم يوم 19 يوليو.

كما قرر "كاف" إقامة قرعة البطولة يوم 12 إبريل في القاهرة، عند سفح الأهرامات.

كانت تقارير ذكرت أن أمم أفريقيا سيتم تأجيلها، بسبب طلب عدد من الاتحادات التي تضم لاعبين مسلمين في منتخباتها، لما بعد شهر رمضان الذي يبدأ يوم 5 مايو، وينتهي يوم 4 يونيو.

وتأهل 14 منتخبا إلى بطولة الأمم الأفريقية، ولا تزال 10 مقاعد لم تتحدد بعد، وسيتم حسمها مع الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، والمقرر إقامتها في مارس المقبل.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية، بعد اعتذار الكاميرون، وتفوق الملف المصري على منافسه الجنوب أفريقي.

وأكد "كاف" أن البلد المضيف "مصر" سيتأهل للبطولة إذا احتل صدارة مجموعته في التصفيات مع المنتخب صاحب المركز الثاني، وإذا احتل الوصافة سيتأهل بصحبة صاحب المركز الأول.

أما إذا احتل البلد المضيف المركز الثالث أو الرابع في مجموعته، سيتأهل بصحبة صاحب الصدارة فقط.

وكانت مصر ضمنت التأهل لكأس الأمم الأفريقية بصحبة تونس، وذلك قبل إسناد حق التنظيم لها.