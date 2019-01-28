مصدر لمصراوي: كهربا يحصل على "وعد" من رئيس الزمالك بتعديل عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الساعات القليلة الماضية شهدت حصول اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الأبيض على وعد من رئيس النادي بتعديل عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 أن رئيس النادي سيقوم بتعديل عقد اللاعب بعد التزامه خلال الفترة الأخيرة وتقديم مستويات جيدة رفقة الفريق الأبيض في بطولة الدوري.
وأضاف المصدر أن هناك جلسة قريبة ستجمع بين اللاعب ورئيس النادي لمعرف طلبات "كهربا" المادية ومن ثم الاتفاق على الراتب الجديد الذي سيحصل عليه سنويًا.
وأشار المصدر إلى أن كهربا يرغب في مساواته بعقود لاعبي الفئة الأولى بالزمالك، التي تقدر بـ ١٢ مليون جنيه في الوقت الذي يحصل فيه اللاعب حالياً على ٣ ملايين جنيه فقط.
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