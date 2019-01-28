مران الأهلي للغائبين عن لقاء وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

خاض لاعبو الأهلي الغائبون عن قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة، مرانا صباح اليوم الإثنين، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة اليوم الإثنين بملعب استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن لاعبو الفريق خاضوا مرانا قويا، وشارك في المران كلا من وشارك في المران إسلام محارب ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن.

وأدى مروان محسن، بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وذلك على هامش تنفيذه للبرنامج العلاجي للشفاء من إصابة شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وواصل أحمد فتحي، أداء برنامجه التأهيلي في "الجيم" حيث يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، وخاض علي لطفي وحمدي فتحي تدريبات تأهيلية.

وقام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، بأداء بعض التدريبات الخفيفة بكرة القدم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، وخضع بعد ذلك لتدريبات في "الجيم".