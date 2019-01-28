يوفنتوس يُجدد إعارة بوجبا التشيكي في سويسرا

جددت إدارة نادي يوفنتوس اعارتها للاعب الارتكاز التشيكي الموهوب “رومان ماسيك” إلى نادي لوجانو السويسري حتى نهاية الموسم الجاري.

لاعب جمهورية التشيك المولود في مدينة زلين، وصف ببول بوجبا التشيك في العامين الماضيين، لقدراته الكبيرة في منطقتي الوسط الدفاعي والإرتكاز.

وصُعد صاحب الـ 21 عامًا من أكاديمية يوفنتوس إلى الفريق الأول عقب عودة بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2016، ووقع على عقد احترافي ينتهي في 30 يونيه 2022.

لكن المدير الفني الإيطالي “ماسيمليانو أليجري” رفض منح ماسيك ولو فرصة واحدة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، مفضلاً عليه لاعبين أمثال سامي خضيرة وإيمري تشان وميراليم بيانيتش.

وأعير اللاعب لنادي باري بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية بموسم 2017/2016 وشارك في 16 مباراة، وفي الموسم التالي أعير إلى نادي كريمونيسي ليشارك معه في 10 مباريات.

ومع بداية الموسم الحالي 2019/2018 أعير ماسيك لنادي لوجانو الذي منحه الفرصة للعب 3 مباريات ببطولة الدوري المحلي، بالإضافة لمباراة في كأس سويسرا.

وحصلت إدارة يوفنتوس على وعد بإشراك ماسيك بصفة مستمرة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري لمساعدته على اكتساب المزيد من الخبرات، ولهذا وافقت على تمديد اعارته.