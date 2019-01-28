فيورنتينا يُعير جناحه الصاعد “ريكاردو سوتيل”

وافق الجناح الإيطالي اليافع “ريكاردو سوتيل” على الانتقال بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري إلى صفوف نادي بيسكارا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية لضعف فرصه مع فريق طفولته فيورنتينا.

ريكاردو /19 عامًا/ شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعد موسم ونصف من تصعيده للفريق الأول.

ويُجيد اللاعب المولود في تورينو، على طرفي الملعب كجناح وسط، كما يلعب في مركز صانع الألعاب تحت رأسي الحربة لتميزه بالتمريرات الأرضية الجيدة.

نادي بيسكارا المعروف بتخريج المواهب الشابة ولعل أبرزهم ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، بات على مقربة من التأهل لمنافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى نهاية هذا الموسم، إذ يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب السيري “ب” برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن باليرمو المتصدر. ريكاردو سوتيل جناح فيورنتينا يرحل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لبيسكارا خلال الميركاتو الشتوي 2019 (صور: Fiorentina web site)