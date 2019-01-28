موسى سو يُسجل عودته للملاعب في الدرجة الثانية التركية

وقع المهاجم الدولي السنغالي السابق “موسى سو” على عقد انضمامه لصفوف نادي “جازيانتب بيوكشهير” اليوم الاثنين، في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، توقف عن ممارسة كرة القدم منذ نهاية الموسم الماضي الذي شهد تسجيله لأربعة أهداف في 11 مباراة رفقة نادي بورصا سبور بالدوري التركي الممتاز، حين كان معارًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

ويحتل فريق جازيانتب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية التركي برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن نادي دينزلي سبور المتصدر بعد مرور 19 جولة.

وكان موسى سو أحد أفضل لاعبي الدوري التركي الممتاز في الفترة من 2012 إلى 2016، حيث قاد فنربخشة للعديد من الانتصارات والألقاب، من بينها انتصار مثير على مانشستر يونايتد في منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي، وسجل سو هدفًا مذهلاً بلعبة خلفية مزدوجة آنذاك بالمباراة التي أقيمت بتركيا عام 2014.

وفي جعبة موسى سو 53 هدفًا بقميص فنربخشة بالدوري التركي الممتاز، بالإضافة إلى 14 هدفًا مع أهلي دبي بالدوري الإماراتي للمحترفين.

المولود في فرنسا، استهل مشواره الكروي مع نادي أميان الفرنسي عام 2002 وتنقل بعدها بين أندية رين وسيدان وليل قبل رحيله إلى تركيا بالميركاتو الشتوي 2012/2011.

ويضم الفريق الجديد لموسى سو الثنائي الأفريقي فيمي بالوجون من نيجيريا وبرينس سيجبيفيا من توجو. الهدف التاريخي للاعب السنغالي موسى سو في مرمى مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي عام 2014 (صور: Getty)