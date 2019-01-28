رسميًا.. كاف يعلن موعد قرعة وانطلاق بطولة أمم افريقيا مصر 2019

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في شهر يونيو المقبل.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي

بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موعد القرعة البطولة والتي تقرر إقامتها يوم 12 أبريل المقبل.

كما اعلن كاف، عن تأجيل موعد انطلاق البطولة بشكل رسمي حيث أكد اقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بدلًا من موعدها الأصلي والذي كان مقررًا له خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 13 يوليو.