أزارو يؤدي تدريبات خفيفة تحت إشراف أخصائي التأهيل بالأهلي

وليد أزارو لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال شارك وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها اليوم مران قوي صباح اليوم. وخضع أزارو لتدريبات تأهيلية في «الجيم» في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بترو سبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

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