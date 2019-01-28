طارق سليمان يقود تدريبات ثنائي حراسة المرمى بالأهلي

طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات ثنائي حراسة المرمى مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان،

صباح اليوم الاثنين خلال مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة وادي دجلة الليلة.